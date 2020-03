Samstag, 14. März 2020

Unterhaltung statt Virus-Alarm in Delligsen

Sekretärin Sabine Trost (Kerstin Koch) lässt sich von ihrem Chef Rolf Kaiser (Christian Brauer) zu einem Tête-à-Tête vorm Kamin hinreißen. Foto: es

Delligsen. Das Coronavirus hat auch in Delligsen für Verunsicherung gesorgt. Vereinzelte Plätze blieben am Donnerstagabend trotz verkaufter Karten im Delligser Festsaal leer. Dennoch entschied sich der Theaterverein für Unterhaltung statt für eine Absage und präsentierte das Stück „Hüttenzauber“. Die weiteren geplanten Vorstellungen fallen allerdings aus. Das gab Organisatorin Monika Wrede auf Nachfrage bekannt.

„Wir planen von Tag zu Tag gerade in dieser Ausnahmesituation rund um das Coronavirus“, hatte Wrede bei der Premiere am Donnerstag noch gesagt. Am Freitagmittag fiel dann die Entscheidung: die restlichen Aufführungen, die für gestern Abend, Sonnabend und Sonntag geplant waren, fallen aus. (es)

