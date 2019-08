Donnerstag, 22. August 2019

Unternehmen aus Höxter und Holzminden treffen sich zum GEDANKENtanken

Von links: Rainer Guse, Dr. Dorit Baucke, Alexander Fischer, Jürgen Daul und Volker Rodermund gehen mit großen Erwartungen ins GEDANKENtanken. Foto: bk

Holzminden/Höxter. Die beiden benachbarten Kreisstädte Holzminden und Höxter wollen ein Experiment wagen, um in Zukunft noch enger zusammenzuarbeiten. Am Dienstag, 24. September, veranstalten sie deshalb mit den GEDANKENtanken Leaders Akademien Hannover-Göttingen und Paderborn-Bielefeld das erste „WeserSpeakerForum“. Unter dem Titel „Unternehmen treffen sich zum GEDANKENtanken“ sind Unternehmer aus beiden Städten in die Höxteraner Stadthalle eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Das Ganze wird in Form einer Rednernacht stattfinden. (bk)

