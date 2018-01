Donnerstag, 18. Januar 2018

Unterricht im ganzen Landkreis fällt am Freitag aus

Die Schulen im Kreisgebiet bleiben am Freitag geschlossen.

Kreis Holzminden. An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Holzminden fällt am Freitag, 19. Januar, der Unterricht aus, das teilte der Landkreis Holzminden am späten Donnerstagnachmittag mit. Die Regelung gilt nicht nur für Schulen in Trägerschaft des Landkreises, sondern für alle Schulen von der Grundschule an. Eine sichere Schülerbeförderung aus vielen Orten kann aufgrund der Sturmschäden nicht gewährleistet werden. Eine Betreuung an den Schulen ist für jene Schüler sichergestellt, die dennoch in die Schulen kommen. (spe)