Samstag, 26. Januar 2019

Unterrichtsausfall an der Grundschule in Neuhaus

Neuhaus. An der Grundschule in Neuhaus fällt der Unterricht am Montag, 28. Januar, aufgrund eines technischen Defekts an der Heizungsanlage aus. Eine schulische Betreuung ist für alle Schülerinnen und Schüler sichergestellt, die nicht von ihren Eltern betreut werden können.