Mittwoch, 18. September 2019

Unterschriften sammeln gegen drohende Schließung der DB-Agentur Holzminden

Der Reisetreff Holzminden im Bahnhof ist Vertriebspartner der Deutschen Bahn. Foto: spe

Holzminden. Ein Damoklesschwert sehen die Bahn-Agenturen über sich schweben, am Ende die Zeche zahlen für den Sparkurs der hoch verschuldeten Deutschen Bahn – auf Kosten der Bahnkunden, die weiter mit einem Serviceabbau rechnen müssen. Denn die Deutsche Bahn hat angekündigt, die Vergütung der Agenturen erheblich zu reduzieren. Auch in der DB-Agentur im Holzmindener Bahnhof, in der Bahn-Agentur Reisetreff Holzminden, werden seit rund drei Wochen Unterschriften gesammelt gegen eine „drohende Schließung“. Zahlreiche besorgte Bahnkunden haben sich seitdem in die Unterschriftenlisten eingetragen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. September