Mittwoch, 19. Juni 2019

Unwetter lädt Hagelschauer über Silberborn ab

In Silberborn hagelte es. Anschlißeend dampfen die Wiesen. Foto: sev

Silberborn. Hitze, kräftige Gewitter, Starkregen und sogar Hagel waren für gestern Nachmittag und Abend auch für den Landkreis Holzminden angesagt worden. Eine Unwetterwarnung war ausgegeben. Tatsächlich verdunkelte sich gegen 16 Uhr der Himmel und es begann über Holzminden zu gewittern und zu schütten wie aus Kübeln. Im Hochsolling hagelte es. Unser Foto wurde in Silberborn aufgenommen. Hier wurde die Feuerwehr auch in die Sollinger Landstraße gerufen. Ein Keller war 20 Zentimeter hoch mit Wasser voll gelaufen. Wassermassen auf Straßen, in Gossen und Wasserläufen gab es auch andernorts. Dennoch verlief das Unwetter über dem Kreis Holzminden glimpflich und richtete (Stand Mittwoch, 18 Uhr) keine größeren Schäden an. (spe)