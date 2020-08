Freitag, 14. August 2020

Unwetterfront verursacht Feuerwehreinsätze im Kreis Holzminden

Wegen des Starkregens musste die Feuerwehr eingreifen. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Holzminden. In den frühen Morgenstunden des Freitags, 14. August, zog eine Unwetterfront mit Starkregen und Gewitter durch das Weserbergland und verursachte mehrere Feuerwehreinsätze. Besonders betroffen war Lauenförde. Hier rückte die Lauenförder Wehr mehrfach aus, um wegen Wassers im Keller in der Wiesenstraße, Im Paeken und In der Stolle zu helfen. Auch die Feuerwehr Holzminden musste wegen Wassers im Keller im Katzensprung ausrücken. (fhm)

