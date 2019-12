Mittwoch, 18. Dezember 2019

Update: 79-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Die Polizei suchte einen 79-Jährigen aus Hellental - und fand ihn nach einem Zeugenhinweis zwischen Schorborn und Schießhaus.

Hellental. Was für eine gute Nachricht! Der 79-jährige Mann aus Hellental, der am Dienstagmorgen von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurück gekehrt ist, wurde wohlbehalten wieder aufgefunden. Per Twitter hatte die Polizei in der Nacht nach dem Mann gesucht, der an Demenz leidet und teilweise orientierungslos ist. Zuletzt war er am Nachmittag auf der Landstraße von Braak in Richtung Stadtoldendorf gesehen worden. Auf die Suchmeldung, die der TAH online veröffentlicht hatte, wurde ein Zeuge aufmerksam, der den Vermissten am frühen Mittwochmorgen zwischen Schorborn und Schießhaus gesehen hatte. Er informierte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr sofort hin und fand den 79-Jährigen tatsächlich. Unterkühlt und durchnässt, aber wohlbehalten. Vorsorglich wurde der Hellentaler ins Holzmindener Krankenhaus gebracht, wo er erst einmal durchgescheckt wird. (bs)