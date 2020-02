Donnerstag, 06. Februar 2020

Update: Bombendrohung Einbeck – Nichts gefunden, Sperrung aufgehoben

Einsatzende in Einbeck, der Marktplatz wurde wieder freigegeben. Foto: tah/Symbolbild

Einbeck. Eine Bombendrohung und ein angekündigter Raubüberfall beschäftigten am Donnerstagvormittag die Polizei in Einbeck. Zunächst gab es einen Anruf, dass ein Raubüberfall auf ein Geschäft bevorstehe. Das stellte sich aber als „Fake-Anruf“ heraus, wie ein Polizeisprecher vor Ort mitteilte. Zudem wurde aber per Telefon eine Bombendrohung ausgesprochen Die Polizei hatte den Marktplatz in Einbeck abgesperrt. Häuser um das Geschäft wurden geräumt. Mit einem Bombenspürhund ging die Polizei auf der Suche nach Sprengstoff. Nachdem nichts gefunden wurde, konnte die Sperrung am Nachmittag aufgehoben werden. Die Polizei sucht jetzt nach den Anrufern. (fhm)