Donnerstag, 02. Januar 2020

Update: CO-Alarm in Halle – B 240 ist wieder frei

Großeinsatz für Retter, Feuerwehr und Polizei zurzeit in Halle.

Halle. Bei eiinem Großeinsatz auf der B 240 in Halle wurde die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Der Grund: Kohlenmonoxid-Alarm. Jetzt ist der Einsatz beendet, die Straße ist wieder frei.

Um 10.32 Uhr läuft der Alarm auf. Der Rettungsdienst ist zu einem Notfall in das Wohnhaus in der Kaiserstraße (B 240) gerufen worden. Als die Retter in das Haus gehen, löst plötzlich ihr CO-Warnmelder aus. Schnellstmöglich holen sie den Patienten aus der Wohnung. Auch fünf weitere Personen, die sich in dem Haus aufhielten, müssen das Gebäude verlassen. Sie werden medizinisch betreut. Zwei Notärzte sind im Einsatz, dazu mehrere Rettungswagen aus Bodenwerder, Stadtoldendorf, Emmerthal und Salzhemmendorf. Vor Ort sind auch die Feuerwehren aus Halle und Hehlen sowie die Polizei. Inzwischen ist der Einsatz beendet. Vier personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

