Donnerstag, 31. Januar 2019

Update: Drei Verletzte bei Unfall auf der B 240

In dem silberfarbenen Opel saßen Mutter und Sohn. Foto: gl

Dielmissen. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 240 zwischen Dielmissen und Lüerdissen. Eine 70-jährige Frau war mit ihrem BMW auf dem Weg von Lüerdissen nach Dielmissen. Zur gleichen Zeit um kurz nach 16 Uhr war eine Mutter mit ihrem Sohn in einem Opel auf dem Weg von Dielmissen nach Lüerdissen. In einer Kurve stießen die beiden Fahrzeugen aneinander. Der BMW rollte noch 300 Meter weiter, bevor er nach dem Zusammenstoß zum Stehen kam. Der Opel fuhr noch etwa 100 Meter weiter. Drei Rettungswagen und ein Notarztwagen kümmerten sich um die drei Unfallbeteiligten. Alle drei wurden ins Holzmindener Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise liegen keine lebensbedrohenden Verletzungen vor. (gl/fhm)

