Montag, 01. Juli 2019

Update: Ein Todesopfer bei Hubschrauberabsturz

Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte und Bundeswehr sind im Einsatz. Foto: TAH/Symbolbild

Dehmke. Gegen 13.45 Uhr ist am Montag ein Hubschrauber der Bundeswehr in der Nähe von Dehmke (Aerzen, Kreis Hameln-Pyrmont) abgestürzt. Nach Angaben der Polizei ist die Pilotin bei dem Absturz ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Anscheinend ist der Hubschrauber bei einer Tiefflugübung in ein Kornfeld gestürzt und ausgebrannt. Die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt, Feuerwehren, Rettungskräfte, Polizei und Bundeswehr sind dort im Einsatz. Bei dem Hubschrauber handelt es sich um eine Maschine des Typs EC 135, der von den Heeresfliegern in Bückeburg für die Ausbildung eingesetzt wird. (fhm)