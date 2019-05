Freitag, 24. Mai 2019

Update: Großangelegte Kontrolle der Shisha-Bars

Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei Hannover in der Holzmindener Innenstadt.

Holzminden/Hameln. Der Einsatz beginnt um 21.45 Uhr zeitgleich in Holzminden, Hameln, Bad Münder und Bad Pyrmont: Insgesamt elf Shisha-Bars bekommen am Freitagabend Besuch von der Polizei. Den Einsatz hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden gemeinsam mit dem Zoll und den Kommunen geplant. Es geht, so der Einsatzleiter, Erster Kriminalhauptkommissar Günther Köster, um eventuelle Steuerverstöße, um mögliche Schwarzarbeit, um den Nichtraucher- und Jugendschutz, der zu beachten ist. Bei der konzertiert vorbereiteten Aktion sind Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Hannover mit im Einsatz.

In der Zeit von 21.45 Uhr bis 1.30 Uhr kontrollieren die Ordnungshüter sechs Shisha-Bars im Stadtgebiet von Hameln. Zeitgleich werden in Bad Münder und Bad Pyrmont je eine Bar kontrolliert. In Holzminden sind es drei. Ziel der Kontrollen ist sowohl die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes, sowie des Jugendschutzgesetztes. Darüber hinaus werden mit Unterstützung der Feuerwehr Hameln auch die Kohlenmonoxid-Werte in den Aufenthalts- und Nebenräumen gemessen. Tatsächlich erleiden immer wieder Personen in Wasserpfeifenlokalen schwerste Kohlenmonoxid Vergiftungen.

Die Aufgaben des Zollamtes an diesem Abend sind nicht nur die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, sondern auch tabaksteuerrechtliche Angelegenheiten. In der Bundesrepublik dürfen Zigaretten und Rauchtabak nur in verschlossenen Verpackungen mit gültigen deutschen Steuerzeichen verkauft und gelagert werden. Eine Abgabe von Einzelportionen zum direkten Verzehr vor Ort ist damit grundsätzlich ausgeschlossen (Paragraph 25 Tabaksteuergesetz). Steuerrechtlich stellen auch die vielen exotischen Geschmacksrichtungen, mit denen Shisha-Bars werben, oft ein Problem dar, weil jedes Mischen von Rauchtabak mit anderen Stoffen die Tabaksteuer erneut entstehen lässt (Paragraph 15 Tabaksteuergesetz).

Neben den steuerrechtlichen Aspekten galt es auch gesundheitliche Risiken zu beachten. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) inhalieren Wasserpfeifenraucher bei nur einer Sitzung eine Rauchmenge von umgerechnet 80 Zigaretten! Zudem beinhaltet illegal gehandelter Tabak Konservierungsstoffe, Aromen und/oder unhygienische Inhaltsstoffe, deren Wirkung auf den Konsumenten nicht bekannt sind.

Bei den Kontrollen am Freitagabend werden unter anderem Verstöße gegen das Jugendschutz-, sowie das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt. Außerdem wird für eine Örtlichkeit das Veterinäramt verständigt werden, weil der Zustand der Küche nicht den Hygieneschutzbestimmungen entspricht.

Von insgesamt elf kontrollierten Bars sind es lediglich drei, bei denen nichts zu beanstanden ist. In vier Objekten wird der Shisha-Betrieb untersagt, da die Kohlenmonoxid-Grenzwerte deutlich überschritten werden. In einem Fall werden die Kohlen für die Wasserpfeifen in einem offenen Grill, ohne Abluftanlage nach Draußen erhitzt. In einem anderen wird die Kohle mit einem Fön auf einer Herdplatte im Keller angefeuert. Der Kohlenmonoxid-Wert in dem Raum ist derart hoch, dass für den "Zubereiter" eine akute Gesundheitsgefährdung besteht. Der Shisha-Betrieb darf fortgesetzt werden, sobald entsprechende Abluftanlagen nachgerüstet werden.

Ein Lokal wird aufgrund von Verstößen gegen die Bauordnung in Gänze geschlossen.

Steuerrechtliche Verstöße können ebenfalls festgestellt werden. In fünf Bars werden größere Mengen nicht ausreichend versteuerter Tabak sichergestellt. Außerdem hat der Zoll vier arbeitsrechtliche Sachverhalte festgestellt, die eine Nachbearbeitung erfordern.

Am Rande der Kontrollen stellen Polizeibeamte noch eine Verkehrsstraftat fest. Ein Fahrradfahrer fährt stark alkoholisiert und ohne Licht an den Beamten vorbei, so dass diese keine andere Möglichkeit haben, als den Mann anzuhalten und zu kontrollieren.

Resumee des Abends: sechs eingeleitete Strafverfahren und 42 festgestellte Ordnungswidrigkeiten. Um die Einhaltung der erteilten Weisungen zu überprüfen werden auch zukünftig unangekündigte Kontrollen der Ordnungsämter, der Polizei und des Zollamtes in den Shisha-Bars stattfinden. (bs)