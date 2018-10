Mittwoch, 31. Oktober 2018

Update: Großeinsatz an der Weserbergland-Klinik

Feuerwehr und Rettungsdienst haben ganze Arbeit geleistet.

Höxter. Ein Zimmerbrand in der Weserberglandklinik in Höxter hat gestern Abend rund 120 Feuerwehrleute und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, rund 60 Patienten mussten evakuiert werden.

Als am frühen Abend der Notruf in der Leitstelle einging, musste Höxters Stadtbrandmeister Schmits vom Schlimmsten ausgehen. Wie vor dreieinhalb Jahren brannte es auf der Station F in der Weserberglandklinik. Diesmal war es ein Zimmer, das in voller Ausdehnung in Flammen stand. Besucher und Personal handelten sofort, begannen mit der Evakuierung der zum Teil gehbehinderten Patienten. Insgesamt 60 Personen waren betroffen, mussten die Station räumen und wurden anschließend in einem Sammelraum vom leitenden Notarzt und den Ärzten der Weserbergland-Klinik begutachtet und untersucht, ehe sie auf andere Stationen verteilt wurden. Zwei Personen, ein Pfleger und ein Besucher, die bei der Evakuieren halfen, erlitten leichte Rauchgasvergiftung und mussten ins St. Ansgar Krankenhaus verlegt werden. Im Einsatz waren Feuerwehren aus der Stadt und dem Kreis Höxter sowie aus der Stadt Holzminden. Über die Ursache des Brandes und Schadenshöhe konnte noch keine Angabe gemacht werden. (ue/bs)