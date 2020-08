Samstag, 08. August 2020

Update: Hundebesitzer meldet sich bei der Polizei

Der kleine Hund ist wieder zuhause. Foto: Polizei Holzminden

Holzminden. Die Suche nach dem Herrchen für diesen freundlichen Vierbeiner war erfolgreich. Bei der Polizei in Holzminden meldete sich am Sonnabend der Besitzer des Vierbeiners. Die Suche über den Twitter-Account der Polizei und über www.tah.de war erfolgreich. Der Hund war am Sonnabendnachmittag, 8. August, im Bereich Bergstraße und Ackerstraße in Holzminden gefunden und bei der Polizei abgegeben worden. Jetzt ist er wieder bei seinem Herrchen. (fhm)