Dienstag, 24. März 2020

Update: Kreisverwaltung Höxter ist telefonisch nicht erreichbar

Die Kreisverwaltung Höxter kann derzeit nicht angerufen werden. Foto: Pixabay

Höxter. Bei Bauarbeiten in Höxter wurde ein Verbindungskabel durchtrennt. Deshalb ist die Kreisverwaltung in Höxter derzeit (Stand Dienstag, 24. März, 9.30 Uhr) telefonisch nicht erreichbar. Es besteht die Möglichkeit, per Mail in Kontakt zu treten (info@kreis-hoexter.de). Alle Bürgerinnen und Bürger, die von Ihrem Arzt eine Überweisung für einen Corona-Test bekommen haben und sich zur Terminvereinbarung an den Kreis Höxter wenden sollen, können dies per E-Mail an corona-test@kreis-hoexter.de tun. die verwaltung bittet darum, in dieser Mail unbedingt die Kontaktdaten zu hinterlassen, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes melden können. Auch die Stadtverwaltung Höxter ist derzeit telefonisch nicht erreichbar.