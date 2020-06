Dienstag, 30. Juni 2020

Update: Lkw-Brand auf der B 83 zwischen Fischbeck und Hess. Oldendorf

Die B 83 ist teilweise wieder frei. Foto: tah/Symbolbild

Am Dienstagvormittag, 30. Juni, wurde wegen eines Lkw-Brandes die Bundesstraße 83 zwischen Fischbeck und Hess. Oldendorf gesperrt. Seit 17.15 Uhr ist die B 83 ist in beide Richtungen einspurig wieder freigegeben. Es gibt in dem betroffenen Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. das teilte die Polizei mit. (fhm)