Freitag, 24. Januar 2020

Update: Mehrere Tote in Rot am See

Nach Polizeiangaben sind in Baden-Württenberg mehrere Menschen erschossen worden.

In Rot am See in Baden-Württemberg sollen Schüsse gefallen sein. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Menschen getötet. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Über Twitter meldete die Polizei Aalen um 14.10 Uhr einen größeren Polizeieinsatz, sprach von mehreren Verletzten, vermutlich auch Toten bei einem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, liegt ein Beziehungsverhältnis vor. Auf weitere Täter gäbe es keine Hinweise.

Nach Medieninformationen sollen sechs Menschen gestorben sein.