Donnerstag, 21. November 2019

Update: Nach Unfall in Amelungsborn - B 64 einspurig wieder frei

Der Wagen brannte total aus. Foto: gl

Amelungsborn. Die B 64 ist in Höhe Amelungsborn wieder passierbar. Der Verkehr wird im Wechsel einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es muss noch geklärt werden, in welchem Zustand die Fahrbahn nach dem Fahrzeugbrand ist.

Nach einem Unfall bei Amelungsborn war die B 64 am Donnerstagmorgen voll gesperrt worden. Der Verkehr wurde über Stadtoldendorf umgeleitet. Um kurz vor 7 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Holenberg/B64 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw. Eine Frau war mit einem zweijährigen Kind im Auto, von Stadtoldendorf kommend, in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit einem Lkw zusammengestoßen, der auf der Bundesstraße von Eschershausen in Richtung Negenborn fuhr. Nach dem Zusammenstoß ging der Pkw in Flammen auf. Die Fahrerin und das Kind wurden vorsorglich ins Krankenhaus transportiert. (spe/gl)