Donnerstag, 20. August 2020

Update: Nächtliche Personensuche auf der Weser ergebnislos beendet

Einsatz der Feuerwehr bei Polle. Foto: tah/Symbolbild

Polle. Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Polle in der Nacht von Mittwoch, 19. August, auf Donnerstag, 20. August. Auf Ersuchen der Polizei wurde eine Personensuche auf der Weser durchgeführt. Um Mitternacht wurden die Feuerwehrleute alarmiert, auch die Boote der Feuerwehren Holzminden und Hehlen kamen zum Einsatz. Nach Auskunft der Polizei hatte jemand eine Person gesehen, die in der Weser schwimmt. Es war aber nicht beobachtet worden, wann und wie diese Person wieder aus der Weser kam. Deshalb wurde die Suche gestartet. Nach zweieinhalb Stunden wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen. Es wurde keine entsprechende Person in oder an der Weser gefunden. Die Feuerwehr hatte auf dem Parkplatz zur Weser an der Fährstraße in Polle ihre Einsatzleitstelle eingerichtet und war insgesamt mit 50 Feuerwehrleuten aus Polle, Hehlen und Holzminden im Einsatz. (fhm/gl)