Montag, 27. Mai 2019

Update: Schwerer Unfall auf dem Odfeld

Mit voller Wucht prallte der Mercedes in den abbiegenden Wagen. Foto: bs

Eschershausen. Drei Verletzte – einer davon so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen werden muss – ein Großeinsatz der Rettungskräfte, eine stundenlange Sperrung der B 64 auf dem Odfeld, das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Montagnachmittag. Und dann gibt es da, in unmittelbarer Nähe des Unfalls, noch einen uneinsichtigen Lastwagenfahrer, der nicht warten will, seinen Lastzug wendet – sich festfährt und die B 64 blockiert.

Gegen 16.15 Uhr passiert es: Eine Autofahrerin, die mit ihrem Ford auf der L 581, von Stadtoldendorf kommend, nach links auf die B 64 einbiegen will, übersieht einen schwarzen Mercedes, der aus Richtung Amelungsborn kommt. Der Mercedesfahrer hat keine Chance mehr auszuweichen. Mit voller Wucht prallt der Wagen gegen die Fahrertür des Ford, schleudert ihn herum und gegen einen Peugeot, der im Einmündungsbereich steht. Der Mercedesfahrer wird im Fahrzeugwrack eingeklemmt.

Die B 64 muss bis in die Abendstunden voll gesperrt werden. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.05.19