Freitag, 18. Januar 2019

Update: Schwerer Unfall auf der B 64

Der Unfallort im Odfeld. Foto: ap

Amelungsborn. Auf der B 64 zwischen Negenborn und Eschershausen an der Abzweigung Richtung Stadtoldendorf ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall. Polizei und Rettungskräfte fanden am Unfallort einen im Straßengraben stehenden Lkw und einen stark beschädigten Pkw vor. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Eine Person wurde mit dem Rettunghubschrauber abtransportiert, zwei Personen wurden mit Krankenwagen in das Holzmindener Krankenhaus gebracht. Die Straße ist momentan (Freitag, 18.30 Uhr) einspurig befahrbar und wird voraussichtlich gegen 19.30 Uhr wieder vollständig freigegeben. (beb)

