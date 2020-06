Dienstag, 16. Juni 2020

Update: TAH telefonisch (zeitweise) wieder erreichbar

Holzminden. Gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag konnte der TAH vermelden: Die Störung im Festnetz der Telekom scheint behoben. Gegen Mittag war die Störung aufgetreten, es kamen keine Anrufe beim TAH mehr an und die Mitarbeiter konnten auch niemanden per Festnetz anrufen. Doch die Freude währte am Nachmittag nicht allzu lange. Ab etwa 17.30 Uhr ging erneut nichts mehr. Ursprünglich hatte die Störungsstelle ja auch mitgeteilt, dass die Beseitigung der Störung bis gegen 18 Uhr dauern könnte. Viel Zeit bleibt also nicht mehr, um diese Vorhersage einhalten zu können...