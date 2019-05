Freitag, 10. Mai 2019

Update: Verkehr auf der Nordumgehung wird wieder per Ampel geregelt

Die Baustelle vor wenigen Tagen. Zurzeit zeigt die Ampel für beide Fahrtrichtungen Dauerblinklicht. Foto: spe

Holzminden. Seit etwa 21 Uhr rollt der Verkehr auf der Holzmindener Nordumgehung wieder per Ampelregelung wechselseitig in beide Richtungen. Die Polizei ist abgerückt. Die Straßenmeisterei Eschershausen hat eine provisorische Ampelanlage aufgestellt. Sie regelt nun den Verkehr, bis die Fachfirma aus Lehrte bei Hannover die Baustellenampel repariert oder ersetzt hat. Das soll noch am Freitagabend geschehen. Seit dem Nachmittag hatte die Baustellenampel an der Brücke über einen Wirtschaftsweg in Höhe Holzminden Dauerblinklicht von beiden Seiten angezeigt und zunächst für leichtes Chaos und gefährliche Situationen gesorgt. Holzmindener Polizeibeamte regelten daraufhin mehrere Stunden lang den Verkehr. (spe)