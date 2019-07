Donnerstag, 18. Juli 2019

Update: Vermisste 19-Jährige wieder da

Die Vermisste ist wieder da, meldet die Polizei.

Bad Driburg (r). Die vermisste 19-Jährige in Bad Driburg ist wieder zurück. Eine Spaziergängerin fand sie am Nachmittag wohlbehalten am Ortsrand von Bad Driburg. Die junge Frau hatte am Donnerstag, 18. Juli, gegen 11.40 Uhr ein Krankenhaus in Bad Driburg verlassen und galt als vermisst. Es wurden Suchmaßnahmen gestartet und die Polizei hatte über eine Pressemitteilung um Hinweise gebeten.