Montag, 21. Oktober 2019

Update: Wasser im Keller der Bank – Schaden behoben

Holzminden. Bei der Braunschweigischen Landessparkasse in der Böntalstraße in Holzminden ging am Montagmorgen, 21. Oktober, zunächst nichts mehr. Ein Wassereinbruch im Keller hatte die gesamte EDV lahm gelegt. Weder die SB-Geräte noch die Geldautomaten funktionierten. Die Feuerwehr war vor Ort, und pumpte das Wasser ab, die Techniker waren dann auch zur Stelle. Um 16 Uhr kam die Nachricht, dass alles wieder funktioniert und die SB-Terminals genutzt werden können. (bs)