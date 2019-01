Samstag, 19. Januar 2019

Update: Wohnhaus brennt nieder - Zwei verletzte Bewohner im Krankenhaus

Das Wohnhaus wurde ein Raub der Flammen. Foto: Polizei

Scharfoldendorf. Am Sonnabendmorgen ist an der Ortsdurchfahrt Scharfoldendorf/ B240 ein Wohnhaus niedergebrannt. Offensichtlich war das Feuer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl und es war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Die im Haus befindlichen Bewohner (48, 61 und 28 Jahre alt) schliefen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs und konnten gerade noch rechtzeitig das Haus verlassen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an, der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Feuerwehren Eschershausen, Dielmissen, Lüerdissen, Oelkassen und Holzen waren mit insgesamt 101 Kameraden vor Ort. Zudem kamen zwei Drehleitern zum Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.

Während des Löscheinsatzes musste die B240 voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Das Haus brannte nieder und ist unbewohnbar. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. (tah)

