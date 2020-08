Donnerstag, 06. August 2020

Update zum Brand in Relliehausen: Notschlachtungen im Versuchsgut

Weithin sichtbar wardie schwarze Rauchsäule über dem Solling. Foto: tah

Dassel/Relliehausen. Am Donnerstag ist gegen 17 Uhr im Versuchsgut der Uni-Klinik Göttingen in Relliehausen bei Dassel ein Großfeuer ausgebrochen. Eine riesige schwarze Rauchwolke stand über dem Solling – sogar in Hehlen konnte man sie nach Angaben eines TAH-Lesers sehen. Über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst waren über mehrere Stunden im Einsatz. Es dauerte lange, bis sie den Großbrand in der Ortsmitte von Relliehausen unter Kontrolle bekamen. Nicht alle Tiere des Versuchsgutes konnten gerettet werden, es mussten Notschlachtungen mehrerer Tiere, darunter Schweine und Kühe, vorgenommen werden.

Die Meldungen waren zunächst etwas verworren. Die Kreis-Holzmindener Feuerwehr wurde um 17.28 Uhr über einen Waldbrand im Solling zwischen Holzminden und Neuhaus informiert. Der genaue Einsatzort konnte da aber noch nicht angegeben werden. Tatsächlich war von Holzminden aus eine große schwarze Rauchwolke über dem Solling sichtbar. Schnell machten verschiedene „Gerüchte“ die Runde. Sie reichten vom „normalen“ Waldbrand bis zu „Peppers Ranch“, wo Lamas und Alpakas gehalten werdent.

Der TAH sprach mit Horst Lange, Pressesprecher der Feuerwehr Northeim. Er bestätigte, dass unter den rund 200 Helfern vor Ort auch welche aus Stadtoldendorf waren. Denn schon recht schnell nach der ersten Alarmierung war offenbar klar, dass nicht genügend Löschwasser vor Ort zur Verfügung stand. So wurden Tanklöschfahrzeuge aus der gesamten Umgebung nach Relliehausen gerufen sowie das THW aus Northeim und Einbeck mit Spezial-Tanks auf den Fahrzeugen. Die Stadtoldendorfer wurden vor allem wegen ihres Hubrettungsfahrzeugs mit dem wendigen Gelenkmast angefordert.

Zu Beginn des Einsatzes wurde die Nähe zu einer benachbarten Biogasanlage noch als zusätzliche Gefahr gesehen. Diese Gefahr war aber recht schnell gebannt.

Die Löscharbeiten auf dem Versuchsgut zogen sich allerdings bis in den Abend hinein. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. (rei)