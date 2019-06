Mittwoch, 05. Juni 2019

Update3: Netzausfall behoben

In Höxter ist das Netz der Telekom ausgefallen

Höxter/Holzminden. Mit Störungen im Telefon- und Kabelnetz hatten die Menschen in Holzminden und Höxter seit Dienstagnachmittag in einzelnen bereichen im Solling, ganz besonders am Mittwochmorgen in Holzminden und Höxter zu kämpfen. Polizei und Verwaltungen waren nicht zu erreichen. Als erste meldete die Polizei in Höxter um 10.10 Uhr, dass sie wieder erreichbar ist. Das technische Problem scheint inzwischen behoben. Um 13.30 Uhr meldete die Kreisverwaltung Holzminden, dass sie wieder per Telefon angerufen werden kann.

