Freitag, 02. November 2018

Uwe Schünemann soll NLV-Präsident werden

Uwe Schünemann. Foto: CDU

Holzminden/Hannover. Uwe Schünemann (54), Landtagsabgeordneter aus Holzminden und ehemaliger Niedersächsischer Innen- und Sportminister, soll auf dem Verbandstag des Niedersächsischem Leichtathletik-Verbandes (NLV) am Sonntag, 4. November, in Hannover zum neuen NLV-Präsidenten gewählt werden. Schünemann wird die Nachfolge von Rita Girschikofsky antreten. Die Wahl findet am Sonntag nach einem Festakt im LSB-Hauptgebäude statt, in dessen Rahmen Rita Girschikofsky für ihre engagierte ehrenamtliche Tätigkeit für den Sport und für die Leichtathletik auf Landes- und Bundesebene in ihrer 24-jährigen Amtszeit als NLV-Präsidentin gewürdigt wird. Zu Festakt und Wahl werden viele Ehrengäste in Hannover erwartet. (spe)