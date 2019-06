Donnerstag, 27. Juni 2019

UWG? Das große Fragezeichen im Kreistag

Hartmut Kumlehn bei seiner Erklärung im Kreistag. Foto: bs

Kreis Holzminden. Der Tagesordnungspunkt „Umbildung von Ausschüssen“ ist schon fast obligatorisch bei den Kreistagsssitzungen in der laufenden Wahlperiode. Und die damit verbundenen Überraschungen auch. Überraschung Nummer 1 in der Sitzung am Montag: Herbert Rappe, ehemals AfD-Abgeordneter, dann UWG-Fraktionsmitglied, ist aus der UWG-Fraktion ausgetreten. Überraschung Nummer 2: Hartmut Kumlehn, gestandenes UWG-Mitglied aus Stadtoldendorf, bleibt erst einmal fraktionsloser Kreistagsabgeordneter und Mitglied der Gruppe CDU/FDP/Kumlehn. Und damit – eigentlich keine Überraschung mehr – gibt es die bislang zweiköpfige UWG-Fraktion nicht mehr. Auch Wilfried Steinmetz, UWGler aus Holzminden, ist damit (zunächst einmal) Einzelkämpfer. (bs)

