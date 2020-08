Donnerstag, 27. August 2020

UWG macht sich für Schulen am Landkreis-Rand stark

Delligser Oberschul-Fördervereinsvorsitzender Arndt Schotmann, Hans-Georg Wittmann, Eileen Stiehler, Adolf Nobel (alle drei Delligsen), Wilfried Steinmetz (Holzminden) und Hartmut Twele (Bodenwerder) bei der Protestaktion „12-Stunden-Marathonschwimmen“ . Foto: tah

Kreis-UWG, in Vertretung durch Kreistagsabgeordneten Wilfried Steinmetz, die Schulen an den Rändern des Landkreises zu erhalten und nicht wie zuletzt vom Landrat vorgeschlagen zu schließen und durch einen Neubau zwischen Eschershausen und Holzen zu ersetzen. „Der Leitsatz, ‚kurze Wege für kurze Beine‘ hat nach wie vor seine Bedeutung. Die Nähe einer Schule erspart den Schülern nicht nur wertvolle Zeit, sondern schont auch die Umwelt durch Reduzierung des Zubringerverkehrs und entlastet auch die Eltern, die ihre Kinder entweder selbst fahren müssen oder zumindest den sicheren Weg zum/vom Bus garantieren müssen.“, heißt es in dem Antrag der UWG an das Kreishaus.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 28.08.20