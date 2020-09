Samstag, 12. September 2020

Vandalismus in der Innenstadt Höxter

Die Polizei in Höxter ermittelte einen 20-Jährigen, der wWhlplakate zerstört hatte.

Höxter. Ein Randalierer zog am Freitagabend durch die Innenstadt von Höxter und beschädigte Wahlplakate. Gegen 20.10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann an der Marktstraße Wahlplakate von Laternen reißen würde. Als die Polizei in dem Bereich eintraf, konnte der Mann zunächst zu Fuß flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnte der 20-Jähriger aus Höxter jedoch ausfindig gemacht werden. Bei der Anzeigenaufnahme wurden zunächst sechs Wahlplakate verschiedener Parteien festgestellt, die zerstört waren. Bereits am Nachmittag war ein Wahlplakat festgestellt worden, dessen Wahlaussage durch Besprühen mit Farbe verändert worden war.