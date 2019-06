Montag, 24. Juni 2019

Vater ertrinkt bei der Suche nach seinem Sohn

Die Polizei Hildesheim meldet einen Badeunfall, bei dem ein 70-Jähriger ums Leben kam

Hildesheim. Tragischer Badeunfall bei Hildesheim: Am späten Sonntag Nachmittag nutzt eine dreiköpfige Familie das warme Wetter für eine Abkühlung im See. Als der geistig behinderte Sohn (39 Jahre) im Wasser nicht mehr zu sehen ist, begibt sich der 70-Jährige Familienvater auf die Suche. Der Sohn steigt kurz darauf aus dem Wasser. Der Vater wird kurze Zeit später leblos im Wasser aufgefunden. Reanimationsversuche durch Ersthelfer und Rettungskräfte führen nicht mehr zum Erfolg. Der 70-Jährige Hamelner verstirbt vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.