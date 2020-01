Freitag, 31. Januar 2020

Verabschiedung von Prof. Wolfgang Rettberg an der HAWK Holzminden

Von links: Dr. Hundertmark, Dekan der HAWK, Prof. Rettberg und Prof. Dr. Schmieder, Studiendekanin Bauen. Foto: ap

Holzminden. Nicht nur die Studienabsolventen der HAWK in Holzminden feiern am Freitagvormittag ihren Abschluss. Auch Prof. Wolfgang Rettberg verabschiedet sich von der Holzmindener Hochschule. Nach 26 Dienstjahren geht er in den Ruhestand. Doch einen tatsächlichen Ruhestand trauen ihm seine Kollegen nicht zu. „Ruhestand – das muss nicht sein“, weiß Prof. Dr. Eva Schmieder, Studiendekanin Bauen, und blickt bei der Verabschiedung in Rettbergs Zukunft: Es ist Mai 2020. Das Telefon bimmelt bei dem Architekten. Abschlussarbeiten, Studienaufträge oder Projekte kommen. Und Schmieder lacht: „Es ist nicht vorstellbar, dass du ein Vollruheständler wirst.“ 1993 als Professor berufen, seit 1994 Lehrender an der HAWK, ist Rettberg ein engagierter Professor für Entwerfen, Baukonstruktion und Baubetrieb. „Er ist nicht nur einer der dienstältesten Kollegen, sondern auch der mit den meisten Meilen – sozusagen unser Meilenmeister“, hebt Dr. Ulrich Hundertmark, Dekan, hervor. Fast 50 Exkursionen gehen auf das Konto des 68-Jährigen, der immer wieder „ein Stückchen Internationalität“ in den Holzmindener HAWK-Standort geholt habe, wie Hundertmark betont. Darunter: Rom, New York oder Abu Dhabi. Außerdem betraut Rettberg während seiner Professur internationale Kooperationen, (inter)nationale Ausstellungen sowie zahlreiche Gremien. Als Abschiedsgeschenk erhält er schließlich ein Buchgeschenk und ergreift noch einmal das Wort, um den Studienabsolventen ein letztes Mal Glück für ihre Zukunft zu wünschen. (ap)