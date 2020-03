Donnerstag, 05. März 2020

Veranstalter bleibt dabei: Kneipennacht Holzminden findet statt

Dieses Foto entstand bei der 4. Kneipennacht Holzminden vor einem Jahr. Foto: spe

Holzminden. Die Kneipennacht Holzminden erlebt am Sonnabend, 7. März, definitiv ihre fünfte Auflage, und das auf zwölf Bühnen und zum Teil in erstmals teilnehmenden Lokalen. Veranstalter Stefan Friedrich von OWL Booking aktualisiert und bestätigt seine letzte Aussage in der Sache und vermeldet am Donnerstagmittag: „Nach eben erfolgter Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden haben wir nun endgültig beschlossen, das Event durchzuführen. Auch der Vorverkauf zeigt uns, dass die Holzmindener Lust auf die Kneipennacht haben: Es sind knapp 1.000 Tickets verkauft, das sind sogar etwas mehr, als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt. Wir freuen uns auf eine tolle Nacht in Holzmindens Kneipen!“ Das Corona-Virus lässt die Veranstaltung also nicht ausfallen. In diesen Locations darf vielmehr gefeiert werden: Im Biersalon Lion, Essighof, Goldstone, Flash, ComeBack, Weserstübchen, Highlight, in der Tanzbar Life, der Pizzeria Da Franco und im Marktplatz Schwager startet die Live-Musik um 21 Uhr. Bis 1 Uhr können sich die Gäste möglichst viele Bands und Musikrichtungen anzuhören und von Lokal zu Lokal zu pendeln. Im Tanztreff Janzen geht es erst ab 22 Uhr los, dafür darf hier bis 3 Uhr auf zwei Ebenen gefeiert werden. Einlass in allen teilnehmenden Läden ist jeweils eine Stunde vor Musikbeginn, im Tanztreff Janzen ab 22 Uhr. Es gibt heute noch Eintrittsbändchen im Vorverkauf, zum Beispiel beim TAH, sowie am Veranstaltungstag in den teilnehmenden Kneipen. (spe)