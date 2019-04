Montag, 29. April 2019

Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Holzminden

Landrätin Angela Schürzeberg überreicht dem neuen Kreis-Bereitschaftsführer Michael Eisenbeis die Urkunde, dahinter stehen der neue Verbandsvorsitzender Ralf Knocke und Kreisbrandmeister Jens Heinemeyer. Foto: gl

Deensen. Die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Holzminden fand in diesem Jahr in der Aula der Grundschule in Deensen statt. Neben den Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt und Uwe Schünemann konnten auch die Landrätin Angela Schürzeberg, die Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders (Eschershausen-Stadtoldendorf) und Tanya Warnecke (Bodenwerder-Polle), der Vizepräsidenten des Niedersächsischen Feuerwehrverbandes, Klaus-Peter Grote, sowie zahlreiche weitere Ehrengäste vom zweiten Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Ralf Knocke, begrüßt werden.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde unter Leitung des ehemaligen Kreis- und Regierungsbrandmeisters Rolf-Dieter Röttger für den, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehenden Vorsitzenden Dirk Hartmann der bisherige stellvertretende Verbandsvorsitzende Ralf Knocke zum neuen Vorsitzenden gewählt. Es folgten noch zahlreiche weitere Wahlen, Beförderungen und Ehrungen. (gl)

