Freitag, 18. September 2020

Verbrannter Toast sorgt für Feuerwehreinsatz am Krankenhaus Holzminden

Fünf Fahrzeuge vor dem Krankenhaus, 21 Kameraden und zum Glück kein Feuer. Foto: spe

Holzminden. Eine Alarm schlagende Brandmeldeanlage hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz am Evangelischen Krankenhaus Holzminden ausgelöst. Um 18.57 Uhr ging bei der Leitstelle in Hameln der automatische Alarm ein, die Freiwillige Feuerwehr Holzminden unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte rückte sofort aus. Wenige Minuten später waren 21 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen, einschließlich Drehleiter, vor Ort im Forster Weg. Zur Erkundung gingen zwei Mann unter Atemschutz ins Gebäude vor. Vor dem OP-Bereich war tatsächlich Brandgeruch festzustellen. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden: Ein verbrannter Toast in einem Toaster im Aufenthaltsraum hatte gequalmt und die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Feuer und Schaden entstanden nicht, die Feuerwehr konnte wieder abrücken. (spe)