Samstag, 12. September 2020

Verdienter Auswärtserfolg des SCM Bodenwerder in Boffzen

Boffzen Christopher Leßmann ist vor Bodenwerders Ertan Palabiyik am Ball. Foto: rw

Boffzen. Der SCM Bodenwerder festigt seine Aufstiegsambitionen in der Fußball-Kreisliga mit einem 3:1 (1:0)-Sieg beim FC 08 Boffzen. Sascha Maass, Leif-Jeldrik Bolls und Dario Winter treffen am Sonnabendnachmittag im Sollingstadion zum verdienten Auswärtserfolg. Das Tor für den FC macht Serhat Kara. „Wir sind in der ersten Halbzeit ein sehr hohes Tempo gegangen und haben Boffzen keine Chance gelassen – das hat natürlich Kraft gekostet. Wir haben die drei Punkte verdient geholt, weil wir auch viel agiler und präsenter waren“, sagte SCM-Coach Alessandro Startari, der über den Gegner meinte: „Das war die schwächste Boffzer Truppe, die ich bisher gesehen habe.“ (rw)

