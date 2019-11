Montag, 04. November 2019

Vereinsschau des Kaninchenzuchtvereins in Stadtoldendorf

Die Sieger, der Vorstand und die Ehrengäste der 42. Vereinsschau des F 199. Foto: rb

Stadtoldendorf. Zu seiner 42. Vereinsschau hatte der Kaninchenzuchtverein F 199 Stadtoldendorf und Umgebung eingeladen. In diesem Jahr fand die Ausstellung unter der Regie von Ausstellungsleiter Franz Juda wieder in der Halle von „Reisemobile Kirschnick“ in Stadtoldendorf statt. Der erste Vorsitzende Franz Juda hieß die Ehrengäste willkommen, unter ihnen Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders, Bürgermeister Helmut Affelt, die Leiterin des Veterinäramtes beim Landkreis Holzminden, Dr. Susanne Rauth und der Vorsitzende des Kreisverbandes Südhannover, Ulrich Schneemann. (rb)

