Dienstag, 03. April 2018

Vergewaltigung: Beschuldigter wieder freigelassen

Kreis Holzminden. Nachdem am Sonnabendvormittag beim Polizeikommissariat Holzminden die Vergewaltigung einer 19-Jährigen angezeigt wurde, kam es noch am selben Tage zu einer vorläufigen Festnahme eines aus einem anderen Landkreis stammenden, 21-jährigen Bekannten des Opfers. Beide hatten sich kurze Zeit vorher über eine Internet-Plattform erst kennengelernt.

Nach erster Klärung der Gesamtumstände und der Vernehmung des Beschuldigten wurde dieser im Laufe des Abends mangels dringenden Tatverdachtes und fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an, teilt die Polizei in einer kurz gehalten Presseerklärung am Dienstagnachmittag mit.