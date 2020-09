Montag, 21. September 2020

Verkaufsoffene Sonntage in Holzminden wieder kassiert

Noch zwei verkaufsoffene Sonntage wollen Werbekreis und Stadtmarketing Holzminden dieses Jahr organisieren. Fotos: spe

Holzminden. Mit seiner Einladung zur Jahreshauptversammlung, die am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr im Weserhotel Schwager stattfindet und bei der Bianca Kleeschulte als neue Vorsitzende und Nachfolgerin von Oliver Heine gewählt werden soll, hatte der Werbekreis-Vorstand freudig mitgeteilt: „Wir haben zwei verkaufsoffene Sonntage genehmigt bekommen, am 4. Oktober und am 8. November. Jetzt gilt es, diese gut vorzubereiten!“ Doch die frohe Botschaft kam verfrüht. Die Stadt Holzminden hatte die Genehmigung tatsächlich erteilen wollen. Wie in vielen anderen niedersächsischen Städten hatte jedoch die Gewerkschaft Verdi auf Landesebene da einen Riegel vorgeschoben, das Augenmerk auf den Schutz der Beschäftigten im Einzelhandel gelegt. Werbekreis und Stadtmarketing wurden ausgebremst, noch bevor die offizielle Genehmigung vorlag. (spe)

