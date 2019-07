Montag, 01. Juli 2019

Verkehrsinitiative mobilisiert rund 60 Teilnehmer zur dritten Fahrraddemo in Holzminden

In der Neuen Straße riefen die Demonstranten im Schneckentempo: „Klimaschutz geht uns zu langsam.“ Foto: spe

Holzminden. Wenn man den angestammten Autositz mal gegen den Fahrradsattel tauscht und durch Holzmindener Straßen fährt, die man nur durch die Windschutzscheibe kennt, dann ändern sich die Perspektiven diametral. Dann merkt man aus eigener Anschauung, wo Gefahrenstellen für Zweiradfahrer sind, wo Radfahrstreifen plötzlich ganz eng werden und man sich neben dicken Brummis ganz klein und schutzlos fühlt. Die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität macht Lobbyarbeit für Radfahrer, will, dass sich der Anteil des Radverkehrs in der Stadt Holzminden deutlich erhöht. „Das geht nur“, sagt Sprecher Tilman Wittkopf, „wenn das Umsteigen attraktiv ist und das Radfahren Spaß macht.“ Das will die Initiative nachhaltig unterstützen – und sie ist da nicht allein. Am Sonnabend hatte die Initiative zur Teilnahme an der dritten Fahrraddemonstration aufgerufen, um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Genau genommen war es eine Rundfahrt durch Holzminden unter Polizeibegleitung. Rund 60 Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche fuhren mit. Das waren recht wenige, vielleicht auch der Hitze und den vielen Terminen an diesem Wochenende geschuldet. Oder ist das Thema bereits auserzählt? (spe)

