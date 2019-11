Mittwoch, 27. November 2019

Verkehrsinitiative ruft Erwachsene zur Teilnahme an Klimademo in Holzminden auf

Gesehen bei der letzten Klima-Demo in Holzminden. Foto: Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität

Holzminden. „Das Demonstrieren für eine Verringerung der Treibhausgasemissionen können wir nicht nur den Schülern überlassen“, meint die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität und ruft alle erwachsenen Bürger Holzmindens auf, ebenfalls an der Demonstration der „Fridays for Future“-Bewegung am Freitag, 29. November, um 13.15 Uhr ab Campe-Gymnasium, Haus 2, teilzunehmen.

Die Verkehrsinitiative findet es „nicht nachvollziehbar, dass die Politik im Bereich Verkehr in Stadt und Kreis Holzminden nichts unternimmt, um dem auf lokaler Ebene entgegenzuwirken“. Betrachte man sich die Entscheidungen der letzten Zeit, habe man das Gefühl, hier werde „Klimaschutz massiv ausgebremst statt nach vorne getrieben“.

