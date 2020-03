Dienstag, 10. März 2020

Verkehrsinitiative ruft zur nächsten Fahrraddemo in Holzminden auf

Dieses Foto entstand bei der Fahrraddemo im September in der Neuen Straße. Foto: Verkehrsinitiative

Holzminden. Wer sich in den letzten Tagen trotz des ungemütlichen Wetters in der Stadt Holzminden mit dem Drahtesel fortbewegt hat, wird vielleicht festgestellt haben, wie bescheiden es immer noch um die Infrastruktur des Radverkehrsnetzes der Kreisstadt bestellt ist. Die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität lässt nicht locker, dieses Thema immer wieder aufs Tapet zu bringen und dringende Verbesserungen anzumahnen. Die Initiative veranstaltet deshalb am Sonnabend, 14. März, um 11 Uhr ab Parkplatz Nordstraße die nächste Fahrraddemonstration. Sie findet in Begleitung der Polizei statt und führt wieder kreuz und quer durch die Stadt, vorbei an besonders radfahrerunfreundlichen Punkten, wichtigen Passagen und Querungen. Alle Bürger, die sich wünschen, dass dem Fahrrad mehr Platz eingeräumt, der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich gesenkt und die Lebensqualität in der Stadt erhöht wird, sind hierzu herzlich eingeladen.

„Durchgehende Fahrradverkehrsrouten sind nicht existent, die vorhandenen Fahrradstreifen zu schmal, sogar das Fahrradzeichen auf dem Asphalt steht über, Bevorrechtigung für Fahrradfahrer, wie in anderen Städten, gibt es nicht, und eine überdachte Abstellmöglichkeit für Räder am Bahnhof rückt in weite Ferne, da der Rat es nicht für nötig erachtet, hier überhaupt in die Planung einzusteigen“, so Tilman Wittkopf von der Verkehrsinitiative. (spe)

