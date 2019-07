Mittwoch, 03. Juli 2019

Verkehrsinitiative überreicht 1.650 Unterschriften an den Stadtrat Holzminden

Gernot Liebau von der Verkehrsinitiative überreichte die Unterschriftenlisten an Ratsvorsitzende Eleonore Roth-Schütz. Foto: spe

Holzminden. Es war Gernot Liebau, der im Namen der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität zu Beginn der Ratssitzung am Dienstag rund 1.650 Unterschriften an die Ratsvorsitzende Eleonore Roth-Schütz überreichte. Dass sich so viele Bürger in die Listen eingetragen haben, wurde erst nach Einsammeln der Listen deutlich und erfreute die Initiative sehr. Fühlt sie sich doch in ihren Forderungen, unter anderem nach zügiger Umsetzung umfassender radverkehrsfördernder Maßnahmen, sehr bestätigt.

Die Unterzeichnenden bekunden ihren Unmut mit dem Ausbauzustand des städtischen Radverkehrsnetzes in der Kreisstadt und for dern Mittel für den Radverkehr in Holzminden ein. „Damit wird der Wille vieler Bürger zum Ausdruck gebracht“, erkannte Ratsvorsitzenmde Eleonore Roth-Schütz an und versprach die Beachtung in der weiteren politischen Beratung. „Wir werden die Anregungen in die Beratung aufnehmen.“ Die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes sei ja bereits beschlossene Sache. (spe)

