Freitag, 26. Oktober 2018

Verkehrsinitiative und Ratsmitglieder auf Radtour durch die Innenstadt

Auf der Neuen Straße wird’s für Radfahrer besonders eng. Foto: spe

Holzminden. Wer sich mit dem Fahrrad durch die Stadt Holzminden bewegt, der kennt die gefährlichen Stellen, an denen Radfahrstreifen plötzlich auf der Fahrbahn enden, wie vor dem Kino, 40-Tonner-Lkw zentimeterdicht an einem vorbeidonnern wie in der Neuen Straße oder in der Sollingstraße. Neuralgische Punkte im Stadtgebiet gibt es einige. Die „Verkehrsinitiative nachhaltige Mobilität“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, aus Radfahrersicht Anstöße zu geben, die Situation für Radfahrer in Holzminden zu verbessern und will zusammen mit den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung Holzminden zu einer fahrradfreundlichen Stadt machen. Am Freitagnachmittag starteten Mitglieder der Initiative, Ratsmitglieder und der Baudezernent der Stadt zu einer Radtour durch Holzminden. Der Termin kam auf Wunsch der Verkehrsinitiative zustande. (spe)

