Sonntag, 28. Juni 2020

Verkehrsinitiative weiht in Holzminden Kunstobjekt „Fahrrad“ ein

Gelb als „Farbe der Zuversicht“: Dieses kleine Mädchen findet das gelbe Fahrrad echt klasse. Fotos: spe

Holzminden. Annika Schmidt aus Holzminden, zwölf Jahre alt, und die aus Georgien stammende Salome Diasamidze haben mit viel Liebe, Fantasie und künstlerischem Talent ein Kunstwerk geschaffen, das ins Auge fällt: ein gelbes Fahrrad, mit blühenden Blumen geschmückt. Es steht am Eingang zur Fußgängerzone Obere Straße, direkt am Haarmannplatz. Am Sonnabend wurde es hier enthüllt und eingeweiht von Mitgliedern der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität, im Beisein der jungen Künstlerinnen und einiger Besucher, die dem Radfahren wohlgesonnen sind. Das gelbe Rad soll ins Auge fallen, Aufforderung und Mahnung sein, Holzminden fahrradfreundlicher zu machen, und den Anstoß geben, umzusteigen. (spe)

