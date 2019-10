Dienstag, 15. Oktober 2019

Verkehrspräventionstag am Sonnabend in Holzminden

Die Feuerwehr Holzminden ist beim Verkehrspräventionstag natürlich mit dabei.

Holzminden. Weil Vorbeugen immer besser ist als Blaulicht-Einsätze, weil Information verhindern kann, dass Polizei und ehrenamtliche Helfer ausrücken müssen, dafür gibt es seit Jahren – auch – den von der Polizei initiierten Verkehrspräventionstag in Holzminden. Am Sonnabend, 19. Oktober, ist es wieder soweit. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich die, die im Notfall rund um die Uhr einsatzbereit sind. Unterstützt von denen, die die Verkehrsprävention in ihrer Agenda verankert haben: Polizei und Feuerwehr, Verkehrswacht und Deutsches Rotes Kreuz informieren nicht nur an Ständen in der Oberen Straße – sie sorgen auch für Action rund ums Thema Sicherheit und fordern zum Mitmachen auf.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 16.10.2019