Donnerstag, 30. Mai 2019

Verkehrsregelnde Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßentheater-Festival

Zum ersten Mal kommen für Absperrungen sogenannte „Herner Trucksperren“ zum Einsatz. Die Stadt hat sie angekauft. Foto: Herne Protect GmbH

Holzminden. Für die Durchführung des 15. Internationalen Straßentheater-Festivals, das vom 7. bis 9. Juni in Holzminden stattfindet, werden zahlreiche verkehrsregelnde Maßnahmen angeordnet. Die Innenstadt wird während der Veranstaltungszeit von Sonnabend, 13 Uhr, bis Sonntag, 1 Uhr sowie von Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, 1 Uhr, für den gesamten Fahrzeugverkehr mit Absperrschranken gesperrt sein. Darüber hinaus werden an diesen Absperrungen wieder Fahrzeugblockiersysteme, diesmal sogenannte „Herner Trucksperren“, eingesetzt, die ein unerlaubtes Durchfahren verhindern sollen. Anwohner haben in diesem Zeitraum keine Möglichkeit, ihre Fahrzeuge im gesperrten Bereich zu bewegen.

Darüber hinaus werden mehrere Parkplätze für die Vorführungen benutzt und gesperrt. Trotz aller verkehrsrechtlichen Anordnungen und den sonst getroffenen Regelungen werden Beeinträchtigungen der Anwohner der Innenstadt leider nicht immer zu vermeiden sein.

